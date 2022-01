Management Studie: Frauenanteil in Vorstandsetagen steigt auf Höchststand

Der Anteil weiblicher Führungskräfte im Vorstand stieg demnach im Jahresvergleich um 2,4 Prozentpunkte auf die Höchstmarke von 13,4 Prozent. Seit Januar 2017 hat sich der Frauenanteil damit verdoppelt. In gut der Hälfte der untersuchten Firmen sitzt allerdings weiterhin keine Managerin in der Topetage. Zudem stand zum Stichtag 1. Januar 2022 in nur neun Unternehmen eine Frau an der Spitze des Vorstandes.