Wilhelm Hahn, Geschäftsführer der Wiha Werkzeuge GmbH

„Bei uns prasseln fast wöchentlich auf alle Abteilungen neue Regularien ein, die alle nicht dazu dienen, bessere Produkte zu produzieren oder den Kundennutzen zu verbessern, sondern weißes Papier zu schwärzen. Wir haben inzwischen über 40 Beauftragte für alle möglichen Themen: Datenschutz, Gleichstellung, Regale, Flurförderfahrzeuge, Hebegeräte/Stapler, Nachhaltigkeit, Laser, Elektroinstallationen, Compliance, Recycling, Kennzeichnungspflichten, Steuer, Sozialversicherung, Verpackung, Luftfracht, Zoll. Von meinen rund 200 Mitarbeitern in der Verwaltung arbeiten mittlerweile zehn an nichts anderem als der Bürokratie. Inzwischen ist das ein echter Standortnachteil. Ein Beispiel: Im September 2021 haben wir mit der Planung für mehrere Bauprojekte begonnen: In Vietnam wollten wir die bestehende Werkshalle flächenmäßig verdoppeln. Dabei ging es auch um den Bau einer neuen Halle, die einen Ofen zum Härten für Stahlteile nebst Rauchgasanlage beheimaten sollte. In Deutschland wollten wir dagegen nur zwei alte Öl- und Gasheizungen gegen eine umweltfreundlichere und modernere Pelletsheizung austauschen. Doch mit dem Einreichen der Unterlagen beim zuständigen Landratsamt fingen die Probleme an. Wir mussten diverse Unterlagen nachreichen. Fristen wurden seitens der Behörde ausgereizt. Ohne Nachfassen, Sachverständigenauskünfte, Eskalations- und Deeskalationsgespräche mit den einzelnen Ämtern ging nichts. Erst vor wenigen Tagen bekamen wir die Baufreigabe – mit Auflagen. In Vietnam hingegen steht die neue Halle bereits seit Ende April. Sie wurde bereits bezogen. Wieso sollte ich bei all den Mühen in Deutschland weiter investieren?“

Bild: PR