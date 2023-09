Hanno Renner, CEO Personio

„Neue Investoren, die Personio aus dem Ausland gewinnt, denken immer, die Finanzierung sei in einer Woche abgewickelt. Aber nicht in Deutschland: Da müssen zunächst alle möglichen Vollmachten und Unterschriften von jeglichen Gesellschaftern, Angel-Investoren und Subbeteiligten von Investoren eingetrieben werden, auch wenn sie gar nicht alle investieren. Das alles muss ausgedruckt und von Hand unterschrieben und dann an uns geschickt werden, bevor wir es an den Notar weitergeben. Anschließend muss ich unterschreiben, dass ich die Kapitalerhöhung im Handelsregister eintrage und erst dann können die Investoren einen Teil des Betrags überweisen. Auch das muss ich wiederum unterschreiben, damit der Notar es ins Handelsregister eintragen kann. Erst wenn das circa zwei Wochen später erfolgreich geschehen ist, kann ich von den Investoren den vollen Betrag einsammeln – der natürlich erneut vom Notar beglaubigt werden muss. Die Abwicklung einer Finanzierungsrunde kann hier in Deutschland also mehrere Wochen dauern, kostet hunderte Seiten Papier und zwischen 50.000 und 70.000 Euro für den Notar. In den USA lässt sich das hingegen quasi mit einer Online-Unterschrift abwickeln.“

Bild: PR