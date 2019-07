Geschäftsreise Die Hotel- und Restauranttipps der Weltmarktführer

Restaurant The River Café in New York, empfohlen von Gerald Karch (Geschäftsführer TII Group)

Die Transporter-Industry-International-Gruppe aus Pfedelbach bei Heilbronn reklamiert für sich die „pure Schwerlastkompetenz“ und begründet es damit, dass 90 Prozent aller weltweiten Transporte über 5.000 Tonnen mit TII-Fahrzeugen durchgeführt werden. Die Unternehmung ist mit ihren Marken Scheuerle, Nicolas (Frankreich), Kamag (Ulm) und Tiiger (Indien) bei Schwertransportfans bekannt und beliebt. TII bietet unter anderem große Zugmaschinen, Werfttransporter oder Schwertransporter für Windturbinenflügel und Brückenteile – manche davon selbstangetrieben. Die Gruppe erwirtschaftet rund 200 Millionen Euro.

- Lieblingshotel: „Mit Abstand: Abadia Retuerta Le Domaine, Sardon de Duero, Spanien: Idealer Rückzugsort um für 2-3 Tage tief zu entspannen und aufzutanken.“

- Lieblingsrestaurant: „Es gibt viele Lieblinge - eine Auswahl globaler Favoriten: Sushi ichi in Ginza, Tokyo, Japan: ca. zehn Gäste an einer Theke, an der Zubereitet wird, aus meiner Sicht bestes Sushi Restaurant, das ich weltweit kenne. Frisch, phantasievoll, hervorragende Qualität, Ruhepol in der Hektik Tokyos. Balikci Kahraman am Bosporus Istanbul: Ganz einfach der beste Steinbutt, den man überhaupt finden kann. Azurmendi in Bilbao: phantasievolles Gesamtkonzept mit hervorragendem Service, hervorragende Qualität, ein oder der Ort zum Genießen. La Colombe in Kapstadt: Mitten in den Weinbergen gelegen, hervorragende Qualität, gemütliche Atmosphäre. The River Café in Brooklyn, New York: Grandioser Blick auf Manhattan, insbesondere abends im Dunkeln. Sehr gute Qualität, sehr schöne Atmosphäre für ein Dinner.“

Bild: Dany Creative Design