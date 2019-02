Das Gipfeltreffen der Weltmarktführer vernetzt die Hidden Champions des deutschen Mittelstandes und zeigt, wie man Weltmarktführer wird und bleibt. Kein Wunder, dass der Andrang groß ist: Die Gäste strömen am Mittwochmorgen in Schwäbisch Hall in die Event-Location.

Bild: Sebastian Muth für WirtschaftsWoche