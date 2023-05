Christoph Kämpf will die Umwelt schonen und sein Unternehmen Karmeliten Brauerei unabhängiger von Energieversorgern machen. Sein neues Sudhaus baut er deshalb in Kaskadenform, setzt auf die Schwerkraft statt auf elektrische Pumpen, um Wasser zu transportieren – ganz so, wie es früher die Mönche taten. Nun ist er angefixt, grübelt über weitere Möglichkeiten, um fossile Energie zu sparen. Und schmiedet einen Plan: Er will eine energieautarke Brauerei errichten.