Maschinenbauer So will sich Heidelberger Druck aus der Krise kämpfen

Dazu setzt das Unternehmen auch auf neue Geschäftsfelder. „Wir wollen unsere Technologiekompetenz auch außerhalb des Druckermarktes nutzen“, sagt der CEO. Was erstmal sehr abstrakt klingt, ist schon längst konkret: Die traditionsreiche Firma hat ausgerechnet im Hype-Markt Elektromobilität Fuß gefasst. Seit 2018 vertreibt das Unternehmen selbst entwickelte Wallboxen, teils über Amazon, teils in Partnerschaften mit Energieversorgern wie zum Beispiel E.On. Seine Umsätze im Bereich E-Mobilität liegen zwar noch im Nischenbereich, konnte Heidelberger Druck im zurückliegenden Geschäftsjahr aber bereits auf 20 Millionen Euro verdoppeln. „Die Elektromobilität bietet uns viele neue Geschäftsmöglichkeiten“, sagt Hundsdörfer. „Eine Herausforderung ist zum Beispiel, wie sich die Abrechnung des Aufladens am besten organisieren lässt, auch dort arbeiten wir gerade an Lösungen.“ Auch in diese Geschäftsfelder wolle der CEO nun vordringen.