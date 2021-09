Trigema-Chef „Das ist für mich Versagen“ – Wolfgang Grupp geht mit der CDU hart ins Gericht

Der Unternehmer Wolfgang Grupp, 79, ist Inhaber des Textilherstellers Trigema.



WirtschaftsWoche: Herr Grupp, die SPD mit dem höchsten Stimmenanteil, ein historisch schlechtes Ergebnis für die Union, die Grünen weit unter ihren Erwartungen aus dem Frühjahr. Was hat Sie am Abend der Bundestagswahl am meisten überrascht?

Wolfgang Grupp: Überrascht war ich überhaupt nicht. Es ist vielmehr gerade für die CDU so gekommen, wie ich es schon lange erwartet hatte: Wer zuerst alles tut, um Friedrich Merz auszuspielen, dann Armin Laschet einsetzt, obwohl die Mehrheit der Basis hinter Markus Söder steht, wird das zu spüren bekommen und klar abgestraft werden – und so war es auch.