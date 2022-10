Rückversicherer: Münchener Rück tritt bei Öl- und Gas-Projekten auf die Bremse

Vom gleichen Zeitpunkt an werde die Münchener Rück auch keine Aktien oder Wertpapiere von reinen Öl- oder Gaskonzernen mehr kaufen. Von allen börsennotierten Unternehmen, die in der Öl- und Gasbranche aktiv seien, erwarte die Münchener Rück von 2025 an eine klare Strategie, wie sie ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf Null senken wollten, einschließlich glaubwürdige Zwischenschritte.