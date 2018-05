Zahlungen binnen Sekunden: Bei Sparkassen sind ab Juli Überweisungen in Echtzeit möglich – aber selten gratis

Dass bisher so wenige Geldhäuser in Deutschland Instant Payment anbieten, dürfte erstens daran liegen, dass der Vorteil für Kunden sich in Grenzen hält, und zweitens an den Kosten. „Für Firmen ist Instant Payment interessant, weil sie ihre Liquiditätsplanung punktgenau einrichten können, für Privatkunden aber eher weniger“, sagt Bernd-Josef Kohl vom IT-Dienstleister GFT, der sich auf die Finanzbranche spezialisiert hat. „Sofortüberweisungen einzuführen, bedeutet für die Banken zugleich in die IT zu investieren, weil sie für die Umsetzung ihr Backend anpassen und größtenteils auch modernisieren müssen.“