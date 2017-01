Gibt es Länder in Europa, die noch bessere Konditionen bieten? In Italien, wo es durchaus interessante Investments gibt, erhalten Anleger einen Aufschlag von einem bis anderthalb Prozentpunkten im Vergleich zu Deutschland. Auch der niederländische Markt wird interessant, allerdings ist er noch relativ klein.

WirtschaftsWoche Online: Herr Klughardt, nach allen Prognosen wächst der globale Fotovoltaikmarkt auch dieses Jahr. Wie lohnend ist Deutschland für Investoren? Hermann Klughardt: Ich rechne mit einer steigenden Nachfrage. Realistisch können Anleger, die ihr Geld in hiesige Freiflächen-Solarkraftwerke stecken, eine Rendite größer als vier Prozent erwarten. Im Vergleich zu Tagesgeld und Anleihen ist das hoch attraktiv. Dort liegt die Verzinsung aktuell im negativen Bereich bis höchstens einem halben Prozent, also noch unter der aktuellen Inflationsrate.

Auch das italienische Kabinett hat den Fördertarif Anfang 2015 rückwirkend gekürzt. Warum halten Sie dem dortigen Markt dennoch die Treue?

Auch das war ein klarer Gesetzesbruch, über den wir natürlich nicht glücklich sind. Er hat Anleger zwar verunsichert, aber lange nicht in dem Ausmaß wie in Spanien. Denn trotz der Kürzung von acht Prozent lassen sich die Solarparks in der Regel weiterhin wirtschaftlich betreiben, weil andererseits in Italien auch Steuern gesenkt wurden.

Schließen Sie solche Eingriffe des Gesetzgebers für Deutschland aus? Das Konzept einer Strompreisbremse, das der damalige Umwelt- und heutige Kanzleramtsminister Peter Altmaier 2013 propagierte, wäre de facto auf eine rückwirkende Senkung der Vergütung für Solarstrom hinausgelaufen. Altmaier zog es zwar zurück, aber es könnte einen neuen Anlauf geben?

Wir glauben weiter an die Stabilität der Einspeisevergütung in Deutschland. Zugegeben: Bis zu Altmaiers Vorstoß hatten wir diese Option für ausgeschlossen gehalten. Danach musste man sie zumindest ins Kalkül ziehen. Aber auch aus heutiger Sicht halten wir es weiterhin für extrem unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung den Gedanken noch einmal wiederbelebt. Deutschland könnte sich einen solchen Gesetzesbruch allein deshalb nicht leisten, weil er unsere Bestbewertung bei den Ratingagenturen gefährden würde. Das geht nicht.