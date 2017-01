"Entengrütze", das klingt unappetitlich. Die kleinen, grünen Linsen im Teich kennt jeder - gegessen haben sie bislang wohl die Wenigsten. Forscher zeigen, dass sie eine wertvolle Proteinquelle für Menschen sein könnten.

Wasserlinsen haben offenbar die Chance, groß in der menschlichen Ernährung rauszukommen. Ein Team aus deutschen und indischen Forschern untersucht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aktuell das Potenzial der kleinen, grünen Pflanzen, die wohl jeder vom Tümpel in der Nachbarschaft kennt. Bislang wird die schnell wachsende Pflanze in Deutschland unterschätzt. In anderen Ländern kennt und schätzt man Wasserlinsen hingegen in der Ernährung. In Thailand, Kambodscha und Laos steht die Entengrütze in Form von Suppen oder als Gemüsebeilage bereits seit Jahrtausenden auf dem Speiseplan.

Die Wasserlinsen sind vor allem als pflanzliche Eiweißquelle interessant - nicht nur für Vegetarier und Veganer. „Die Wasserlinsen könnten durchaus als Proteinquelle für die menschliche Ernährung dienen“, sagt Prof. Dr. Gerhard Jahreis von der Universität Jena. Der Gehalt an Eiweiß sei vergleichbar mit Erbsen, Raps oder Lupine.

Die Entengrütze enthält darüber hinaus wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Etwa die essentielle alpha-Linolensäure, die eine wichtige Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper spielt. Für die Nutzung in der menschlichen Ernährung spricht auch, dass Wasserlinsen problemlos Spurenelemente aufnehmen können, die im Wasser gelöst sind. So ließen sich ernährungsbedingte Mangelerscheinungen mit geringem Aufwand ausgleichen, erklären die Wissenschaftler. Die Wasserlinse könnte zum Beispiel in Smoothies oder Gebäck eingesetzt werden. Die Forschergruppe schaute sich die Art Wolffia globosa genauer an, sie erwies sich als am vielversprechendsten. Klaus Appenroth von der Universität Jena hebt die Vorzüge der Mini-Pflanzen hervor: „Die Wasserlinsen vermehren sich sehr rasch, benötigen aber keine zusätzlichen Anbauflächen“.

Damit hat die Entengrütze einen entscheidenden Vorteil, etwa gegenüber der umstrittenen Sojapflanze, die gern als Beispiel genommen wird für alles, was falsch läuft in der Landwirtschaft: abgeholzte Regenwälder, ungezügelte Gentechnik und gigantische Monokulturen. In den Niederlanden und in Israel gibt es bereits erste Anlagen, in denen Wasserlinsen in industriellem Maßstab gezüchtet und geerntet wird. Als weitere mögliche Einsatzgebiete sehen die Forscher etwa die Fischzucht oder auch die Herstellung von Treibstoff in Form von Bio-Ethanol.

Die Forscher veröffentlichen ihre Ergebnisse in der renommierten Zeitschrift „Food Chemistry" unter dem Titel „Nutritional value of duckweeds (Lemnaceae) as human food".