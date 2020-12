Agrar- und Baustoffhändler: 530-Millionen-Euro-Deal: BayWa findet Investor für Energie-Sparte

Der Münchener Agrar- und Baustoffhändler BayWa will sein Geschäft mit Wind- und Solar-Energieprojekten mit frischem Geld von einem schweizerischen Infrastruktur-Investor ausbauen. Energy Infrastructure Partners (EIP) zahlt 530 Millionen Euro für eine Beteiligung von 49 Prozent an der BayWa r.e., in der der Konzern seine Wind- und Solar-Entwicklungsprojekte gebündelt hat.