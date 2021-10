Axel Springer: Springer-Chef bedauert DDR-Vergleich und Journalisten-Kritik

Zuletzt hatte der Springer-Verlag relativiert, Döpfner habe sich in einem privaten Dialog bewusst überspitzt geäußert. Döpfner selbst hatte am Mittwoch in einem Video an die Belegschaft nur betont, eine private und polemische SMS dürfe nicht mit einem öffentlichen Statement gleichgesetzt werden. Dabei hatte Döpfner jedoch kein Bedauern signalisiert.