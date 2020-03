Bank: NordLB-Chef erwartet keinen Verkauf der Immobilientochter

Die NordLB rechnet nicht mit einem Verkauf ihrer Tochter Deutsche Hypothekenbank. Er gehe davon aus, dass es 2021 eine Grundsatzentscheidung gebe, ob der Immobilienfinanzierer noch enger in die Landesbank integriert werde oder ob er so bleibe wie er ist, sagte NordLB-Chef Thomas Bürkle am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.