Banken Frankfurter Privatbank Metzler gelingt ein guter Start 2021

Das in Familienbesitz befindliche Bankhaus mit mehr als 800 Mitarbeitern verdient sein Geld unter anderem in der privaten Vermögensverwaltung und zunehmend im Pensionsmanagement für Unternehmen. „Die Erfahrungen in der Pandemie haben gezeigt, dass wir mit unserer vorsichtigen Geschäftsphilosophie und unseren Geschäftsfeldern auch in einem solchen Umfeld gut aufgestellt sind“, bilanzierte Müller.