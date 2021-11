Banken: Helaba erhöht Gewinnprognose – Berlin-Hyp-Übernahme „strategisch sehr interessant“

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) macht aus ihrem Interesse an dem Immobilienfinanzierer Berlin Hyp keinen Hehl. „Dies wäre für die Helaba sowohl betriebswirtschaftlich als auch strategisch eine sehr interessante Option und ein weiterer Schritt zur Konsolidierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe“, sagte Helaba-Chef Thomas Groß am Dienstagabend in Frankfurt. Unter anderem nach dem Kauf der Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) habe die Helaba unter Beweis gestellt, dass sie Übernahmen erfolgreich integrieren könne.