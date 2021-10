Banken: Moody's blickt zuversichtlicher auf deutsche Bankenbranche

Noch im vergangenen Jahr war in der Branche befürchtet worden, dass im Zuge der Corona-Krise eine regelrechte Welle an faulen Krediten auf die Banken zurollen wird. Diese Befürchtungen sind bislang nicht eingetreten. So musste beispielsweise die Deutsche Bank im dritten Quartal deutlich weniger Risikovorsorge für faule Kredite bilden als im Vorjahresquartal.