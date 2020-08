Bilanzfälschung Der Commerzialbank-Skandal nahm seinen Anfang schon 1992

Der Millionenskandal um die österreichische Commerzialbank hat nach Angaben des Anwalts des ehemaligen Bankchefs schon vor fast 30 Jahren begonnen. Sein Mandant habe bereits 1992 in betrügerischer Weise gehandelt, sagte Rechtsanwalt Norbert Wess in der ORF-Sendung „ZiB2“. „Spätestens 2000 war die Bank wohl insolvent.“ In der Vergangenheit sei die Bilanz der Commerzialbank, die im Bundesland Burgenland beheimatet ist, mehrmals geprüft worden.