Börsenmantel: Solarisbank will mit Spac-Deal an die Börse

Das Berliner Fintech Solarisbank will einem Medienbericht zufolge über einen Spac-Deal an die Börse. Das Unternehmen arbeite an konkreten Plänen für einen solchen Börsengang durch die Hintertür und wolle in Kürze eine große Investmentbank damit beauftragen, den entsprechenden Prozess einzuleiten, schrieb der Newsletter „FinanzSzene“ unter Berufung auf Insider.