Britische Bank: Ausblick von Standard Chartered trotz Gewinnsprung bedrückend

Standard Chartered, die mit rund 85.000 Beschäftigten in 59 Märkten aktiv ist, baute im Sommerquartal ihr Handelsergebnis um 13 Prozent auf den höchsten Stand seit 2018 aus. Die Wertberichtigungen für faule Kredite sanken zudem kräftig auf 107 von 353 Millionen Dollar. Auch für das vierte Quartal stellte Vorstandschef Bill Winters, der die Bank seit 2015 lenkt, ein niedriges Niveau an Wertberichtigungen in Aussicht.