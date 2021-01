Corona-Effekt: PC-Auslieferungen so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren

In der Coronakrise sind Computer so stark nachgefragt wie lange nicht mehr. Der Trend zum Homeoffice und Homeschooling ließ die PC-Auslieferungen weltweit im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent auf 275 Millionen Geräte klettern, wie die Marktbeobachter von Gartner am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilten. Das ist das stärkste Wachstum seit zehn Jahren.