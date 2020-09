Cyberkriminalität Mutmaßlicher Hackerangriff: IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf betrifft immer mehr Patienten

Das IT-System des Universitätsklinikums war am Donnerstag gegen 3.00 Uhr nachts ausgefallen. Bereits seit Tagen steuern Rettungswagen die große Einrichtung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nicht mehr an, sondern fahren zu anderen Krankenhäusern. Am Universitätsklinikum Düsseldorf werden nach früheren Angaben jährlich über 50.000 Patienten stationär versorgt und etwa 300.000 Patienten im Jahr ambulant behandelt. Gemessen an der Bettenzahl ist es das siebtgrößte Klinikum in NRW.