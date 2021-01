Börsenwoche 290 - Grafik Musterdepots der BörsenWoche hängen Fondsprofis ab

Wir ziehen Gebühren ab (die, die Targo-Bank ihren Privatkunden in Rechnung stellt), wir kaufen bis auf Ausnahmen (Anleihen zum Beispiel) immer nur am Montagmorgen zum ersten Xetra-Kurs und wir ziehen Abgeltungsteuer plus Soli ab, wenn wir den Freibetrag eines Singles von 801 Euro binnen eines Jahres überschritten haben. Für diese Transparenz gehen wir mit unseren BörsenWoche-Musterdepots etliche Nachteile gegenüber Profi-Anlegern ein, die rund um die Uhr ihre Portfolios betreuen, günstig kaufen und verkaufen zu kleinen Gebühren. Und dennoch war besonders 2020 ein Jahr, in dem wir keinen Vergleich scheuen müssen.