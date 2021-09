Draftkings US-Glückspielriese will bwin-Mutter Entain kaufen – Milliardenangebot geplant

Unter Anbietern von Glücksspielen und Sportwetten bahnt sich eine Milliarden-Übernahme an. Der US-Konzern Draftkings will den britischen Konkurrenten Entain (früher GVC) kaufen. Der umworbene Konzern, zu dem auch der in Deutschland bekannte Sportwetten-Anbieter bwin gehört, bestätigte am Dienstag in Douglas (Isle of Man) den Eingang eines entsprechenden Angebots, über das zuvor der TV-Sender „CNBC“ berichtet hatte.