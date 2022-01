EBA-Risk-Dashboard: EU-Banken haben an Ertragskraft gewonnen

Die Geldhäuser in Europa haben laut EU-Bankenbehörde EBA trotz Coronakrise an Ertragskraft zugelegt. Dazu hätten neben der wirtschaftlichen Erholung auch zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen während der Pandemie beigetragen, teilte die europäische Bankenbehörde EBA am Montag in ihrem jüngsten Risiko-Quartalsbericht (risk dashboard) mit. Weniger Wertberichtigungen seien die Folge gewesen.