Eldar Sætre Norwegischer Ölkonzern Equinor bekommt neuen Chef

Sætre wird Anfang nächsten Jahres 65 Jahre alt und hat laut Konzernangaben bereits vor dem Sommer angedeutet, dass dies ein Zeitpunkt für den Rückzug in die Rente darstellen könnte. Er wird Opedal noch beratend zur Seite stehen, ehe er sich zum 1. März 2021 aus dem Unternehmen verabschiedet. Als Meilenstein von Sætres Zeit im Amt werde die Umbenennung von Statoil in Equinor im Jahr 2018 in Erinnerung bleiben, die die Umorientierung des Unternehmens widerspiegele, so Reinhardsen.