Elektroautos: Batteriehersteller BMZ plant angeblich Börsengang im September

Mit dem Umschwung zu Elektromobilität unter dem Druck der globalen Klimaschutzpolitik haben Batteriehersteller gute Geschäftsaussichten und sind bei Anlegern deshalb gefragt. BMZ fertigt Batterien und Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge, vom E-Bike bis zum Lastwagen sowie auch für Gabelstapler, Werkzeuge, medizinische Geräte oder Stromspeicher. Der Mittelständler, der rund 3000 Arbeitnehmer an sieben Standorten in Europa, den USA und Asien beschäftigt, machte im vergangenen Jahr 400 Millionen Euro Umsatz und erwartet deutliches Wachstum in diesem Jahr.