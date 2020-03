Energiekonzern Eon baut Kundenplattform in Großbritannien auf

Der Energiekonzern Eon will mit einer neuen Plattform für Strom- und Gaskunden sein schwächelndes Vertriebsgeschäft in Großbritannien auf Vordermann bringen. Mit dem Partner Kraken Technologies habe Eon hierzu eine strategische Vereinbarung über das Privat- und Gewerbekundengeschäft von Eon in Großbritannien geschlossen, teilte der Versorger am Montag mit.