Energiekonzern: Shell plant offenbar tiefgreifenden Konzernumbau

In einem auf der Firmenwebseite veröffentlichten Video-Interview sagte van Beurden laut dem Insider, dass die Umstrukturierung einen Stellenabbau als Teil einer umfassenden Kostensenkung beinhalten werde. Die neue Struktur werde nicht vor 2021 in Kraft treten. Shell gab später bekannt, dass sich der Konzern in den kommenden Monaten einer umfassenden Überprüfung unterziehen werde.