Beruf: Was uns der Erfolg der Erfolgreichen bringt

Dass all das etwas nutzt, bezweifeln Psychologen wie Dieter Frey. Denn die Kniffe bleiben oberflächlich – selbst die der „Nummer eins der Körpersprache“ Monika Matschnig, die die Zuschauer Sätze aufsagen lässt wie: „Heute ist ein herrlicher Tag!“ Krönung dieses Tages ist der Auftritt der selbst erklärten „Nummer eins der unabhängigen Finanzberatung“ Carsten Maschmeyer. Auch wenn Erfolg für den AWD-Chef „nicht nur finanzbedingt ist“, projiziert er in Riesenlettern den Satz „Tu €$!“ an die Leinwand.