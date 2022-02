Angesteckt am Arbeitsplatz Wann eine Coronainfektion als Arbeitsunfall gilt

Vor allem letzteres ist in der aktuellen Phase der Pandemie, in der das Virus nicht nur deutlich ansteckender ist, sondern die Kontaktnachverfolgung auch immer lückenhafter wird, nicht so einfach. Im Vorteil sind dabei Berufsgruppen, die dem Virus deutlich stärker ausgesetzt sind und bei denen Covid-19 deshalb als Berufskrankheit gilt. Dazu zählen etwa Ärzte, Pfleger und Laboranten, aber auch Menschen, die in Einrichtungen der Jugend- oder Altenpflege arbeiten oder Behinderte und psychisch Kranke betreuen. Sie müssen nicht nachweisen, bei wem genau sie sich angesteckt haben. Es genügt der Nachweis, dass sie mit Infizierten zusammengearbeitet haben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Ähnliches gilt für Friseure und Kosmetiker.