Corona-Medikamente „Es wirkt auch gegen den Omikron-Subtyp“

Gerhard Behre ist Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin in Dessau, Judith Pannier arbeitet dort als leitende Oberärztin. Beide sammelten bereits Erfahrungen mit Corona-Medikamenten – etwa dem Roche-Präparat Ronapreve. Leider erwies sich Ronapreve gegen die Omikron-Variante als wirkungslos. Inzwischen setzt die Klinik etwa das Mittel Xevudy des britischen Herstellers GlaxoSmtihKline ein.



Professor Behre und sein Team haben sich auf Antikörper-Therapien spezialisiert – Antikörper binden Erreger und Zellen und setzen dabei Abwehrmechanismen in Gang. Die Patienten erhalten Antikörper via Infusion. Der Vorteil von Antikörpern liegt in den vergleichsweise geringen Nebenwirkungen. Neben Dessau bieten auch viele andere Kliniken Antikörper-Therapien an.