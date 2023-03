Arbeiten nach der Pandemie Homeoffice muss wieder zur Ausnahme werden

Das aber ist nicht nur schlecht für die Kreativität und für das Unternehmen. Es ist auch unkollegial.



Die besten Ideen entstehen oft beim Plausch am Schreibtisch, auf dem Flur, in der Kaffeeküche. Anfangs klingt die Idee vielleicht etwas vage und verrückt, man steigert sich rein. Am Ende entsteht daraus vielleicht ein gutes Produkt. Die Hürde dagegen, mit einem undurchdachten Gedanken aus dem Homeoffice heraus einen Kollegen anzurufen oder einen Videochat aufzusetzen, ist meist viel zu hoch. Was vielleicht ein gutes Produkt hätte werden können, wird so nie eine Chance bekommen.