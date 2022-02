Arbeitsrecht „Ein Aufruf zur Gewalt kann zur Kündigung führen“

Immer neue Hassbotschaften in sozialen Netzwerken sorgen für Schlagzeilen: Die Regierung lässt bestimmte Kanäle im Messengerdienst Telegram sperren. Und in den Unternehmen stellen sich mehr und mehr Menschen die Frage, was sie tun können, wenn heikle Äußerungen ihrer Mitarbeiter Kollegen oder Kunden verprellen. Arbeitsrechtler Philipp Byers von der Kanzlei Watson Farley & Williams erklärt, was es in der Belegschaft zu beachten gilt.