Arbeitszeit Her mit der Stechuhr – und einem Gesetz!

Was die Regierung in dieser Zeit versäumt hat, muss sie jetzt zügig nachholen. Sie darf Firmen in der herrschenden Unsicherheit nicht allein lassen. Schließlich haben diese in der aktuellen Krise genug Sorgen. Noch 2019 kritisierte die FDP die Arbeitszeiterfassung pauschal als „Dokumentierungswahn“. Nun ist sie nicht mehr in der Opposition – und hat die Verantwortung, Richtlinien und Orientierungshilfen für Betriebe zu schaffen.



