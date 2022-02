Betriebswirtschaftslehre „Dann haben wir ihren Charakter verdorben“

Was heißt das konkret?

Wir können nicht überall – in Politik und Gesellschaft – über Nachhaltigkeit sprechen und dann in der Ausbildung einfach weiter so machen wie bisher. Natürlich wollen wir betriebswirtschaftliches Denken vermitteln, aber: Geht es in Vorlesungen um Finanzierung, kann man auch über grüne Investments oder die ESG-Kriterien sprechen. Im Marketing mag sich ein Exkurs in die Konsumkritik lohnen. In der Produktion können auch Ideen der Zirkulärökonomie vermittelt und in der Kostenrechnung die externen Effekte diskutiert werden, die wir sonst nicht in den Kostenkalkulationen berücksichtigen.