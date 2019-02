Coming-out im Büro „Der offene Umgang aller Menschen sollte im Mittelpunkt stehen“

Zur Person: Diplom-Psychologe Sebastian Mittmann (43) ist Senior Experte Personalentwicklung bei der Deutschen Telekom AG in Bonn und Sprecher der konzernweiten LGBT+ Mitarbeitendengruppe MagentaPride sowie Vorstandsmitglied der branchenübergreifenden Netzwerks für Personalexperten „Initiative Wege zur Selbst GmbH“ e.V., welches sich für innovative Konzepte zur Flexibilisierung und Modernisierung in der Arbeitswelt einsetzt. Zuvor war Mittmann Leiter Key Account Management bei der Telekom in Leipzig, Qualitätsmanager an verschiedenen Hochschulen und freiberuflich in der Personalauswahl und Personalentwicklung in den Branchen Handel, Banken und Dienstleistung tätig.

