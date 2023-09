Corona-Infektion Wer sich gut fühlt, muss zur Arbeit

Im Februar bereits wurde die Isolationspflicht für Menschen mit einer Coronainfektion aufgehoben. Muss also, wer sich ansteckt, ins Büro?

Wer erkrankt ist, Symptome hat und leidet, muss sich bei seinem Arbeitgeber krankmelden und kann zu Hause bleiben – so wie bei anderen Infektionen auch. Er kann in dieser Zeit allerdings Bus und Bahn fahren, wenn er etwa einen Arzt oder die Apotheke aufsucht, und kann auch alles unternehmen, was seine Gesundwerdung nicht beeinträchtigt.