Der Rat der Weisen Was kann ich gegen Zukunftsangst tun?

Das A steht für „aktivierendes Ereignis“. Halten Sie fest, wovor Sie Angst haben. Sie ängstigen sich vermutlich nicht vor der gesamten Zukunft, sondern vor Teilen davon. Um was geht es genau?



Das B steht für „Belief“. Es geht um Denkmuster, die an die aktivierenden Ereignisse geknüpft sind. Ergo: Schreiben Sie auf, was genau Sie in Bezug auf die befürchteten Ereignisse denken. Oft neigen Menschen zum Beispiel zum Katastrophisieren. Wir malen uns in schwarzen Farben aus, was passieren könnte und vergessen darüber, dass extreme Ereignisse statistisch unwahrscheinlich sind. Anders gesagt: Wir ängstigen oft vor Dingen, die nie eintreten; oder überschätzen, wie sehr uns etwas aus den Schuhen hauen wird.