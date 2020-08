Falsches Feedback im Job So ruiniert Wettbewerb die Leistung

Doch was in der Theorie zumindest einleuchtet, hat in der Praxis oft gegenteilige Auswirkungen, wie eine aktuelle Studie des Psychologen Jan Woike vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und dem Organisationsforscher Sebastian Hafenbrädl von der IESE Business School in Barcelona zeigt. In mehreren Versuchsreihen luden sie 112 Studierende und zusätzlich 28 erfahrene Manager in ihr Labor ein. Anschließend teilten sie die Probanden in Vierergruppen ein und ließen sie das so genannte Gemeinwohlspiel spielen. Dabei bekommt jeder Spieler eine Anfangsausstattung von 100 Punkten und kann sie über zehn Runden entweder in ein privates oder ein gemeinsames Projekt investieren. Nach jeder Runde bekamen die Teilnehmer eine von drei Feedbackformen – entweder nur darüber, welchen Ertrag ihr Investment gebracht hat, welchen Rang sie mit ihrem eigenen Ertrag innerhalb der Gruppe einnehmen oder welchen Ertrag die Gruppe als ganzes erwirtschaftet hat.