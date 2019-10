Geschäftsreisen Mitarbeiter blicken bei Buchung, Kosten und Richtlinien nicht durch

Die größten Nerv-Faktoren bei Geschäftsreisen sind denn auch Planänderungen, die wiederum selbst organisiert werden müssen (37 Prozent) und der Verlust von Arbeitszeit durch Organisation und Buchung (30 Prozent). Was ebenfalls viele Angestellte nervt, sind die Kosten, die sie zunächst privat vorstrecken müssen für Hotel, Bahnfahrt und ähnliches (32 Prozent). Viele ärgern sich auch darüber, dass sie Geschäftsreise nicht für einen privaten Aufenthalt verlängern dürfen und dass sie den niedrigsten Preis buchen und unter Umständen schlechte Hotels in Kauf nehmen müssen. Manche würden gerne ein Airbnb buchen, dürfen es aber nicht (16 Prozent). Andere (18 Prozent) treibt in diesem Zusammenhang auch das Thema Nachhaltigkeit um: Der niedrigste Preis kann bedeuten, dass ein weniger umweltfreundliches Verkehrsmittel gebucht werden muss (etwa Flugzeug versus Bahn). Völlig im Dunkeln tappen bei ihrer Reiseplanung rund 16 Prozent: Sie wissen nicht, was sie buchen dürfen und was es kosten darf.