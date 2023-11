Glücksatlas 2023: In diesen Branchen sind Beschäftigte am unzufriedensten

Einen Faktor haben die Forscher dabei genauer untersucht: zeitliche Flexibilität. Sie unterscheidet sich in den neun untersuchten Branchen deutlich – und erklärt, warum Versicherer oder auch Tätige in der Verwaltung oder bei IT-Dienstleistern zufriedener sind. Denn in diesen Jobs können Beschäftigte häufig im Homeoffice arbeiten und so besser Neben- oder Freizeitbeschäftigungen nachgehen.