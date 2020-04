Homeoffice Ein Königreich für einen Drehstuhl

So geht es derzeit vielen. Mit jeder Woche in zwangsweiser Heimarbeit steigt die Freude auf eine Rückkehr in alte Gewohnheiten. Rückenschonend, zentral klimatisiert. Es ist am Ende wahrscheinlich ein bisschen so wie mit dem deutschen Brot: Solange wir zu Hause sind und jederzeit ein Bäcker in Reichweite ist, sind Backwaren kaum der Rede wert. Leben wir aber einmal länger im fernen Ausland, wird aus dem Grundnahrungsmittel ein Sehnsuchtsgut, mit dem sich ganze Abendunterhaltungen unter Expats bestreiten lassen.