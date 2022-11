Introvertiertheit im Job Sieben Tipps, um als introvertierte Person Karriere zu machen

„Es gibt stereotype Jobs, in denen Intros in Ruhe nachdenken können und die für ihre neuronalen Strukturen günstig sind“, erklärt Fachautorin Sylvia Löhken. Typische Berufsfelder seien in der Wissenschaft und Forschung. Ein weiterer Punkt ist außerdem entscheidend für die Berufswahl: Neben der Intro- und Extraversion besitzen Menschen noch weitere Persönlichkeitsmerkmale, wie beispielsweise Gewissenhaftigkeit. Die unterschiedlich starken Ausprägungen sorgen dafür, dass Introvertierte eher extrovertierte Jobs ausüben können. „Angela Merkel brauchte eine starke Machtmotivation, um ihren Job als Bundeskanzlerin gut machen zu können.“