13. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendetwas anderes verraten könnte, was würdest du gerne wissen?

14. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?

15. Was ist der bisher größte Erfolg in deinem Leben?

16. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?

17. Was ist deine liebste Erinnerung?

18. Was ist deine schrecklichste Erinnerung?

19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du dann irgendetwas an deinem jetzigen Leben ändern? Und warum?

20. Was bedeutet Freundschaft für dich?

21. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?

22. Nennt immer abwechselnd eine positive Charaktereigenschaft, von der ihr glaubt, dass der andere sie innehat. Tauscht insgesamt je fünf Eigenschaften aus.

23. Wie eng und warmherzig sind die Beziehungen in deiner Familie? Glaubst du, dass du eine glücklichere Kindheit hattest als andere Menschen?

24. Wie empfindest du die Beziehung zu deiner Mutter?