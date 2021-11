Klingt gut, oder? Aber so lieb und nett ist die Welt nun einmal nicht immer zu uns. Stattdessen also: „Sie sind doch so schlau.“ Die Enttäuschung entlädt sich hier in einem Seitenhieb.



Was macht die darin steckende Ironie so fies? Antwort: Sie bürdet dem Empfänger die Herausforderung auf zu entschlüsseln, was warum wie wirklich gemeint war. Also: Trainieren Sie, den jeweiligen Zweck der Ironie schnell zu entlarven, dann können Sie souverän reagieren:

1. War das ironisch gemeint? In unserem Beispiel haben wir uns entschieden: ja.

2. Warum hier Ironie? Ironie ist salonfähig, weil sie subtilen Humor erlaubt. Wer zum Salat Brot bestellt, dann eine kleine Scheibe Baguette gereicht bekommt, und anmerkt: „Wer soll das alles essen?“, der wird im Zweifel mehr Eindruck hinterlassen als jemand, der sagt: „Nur so eine kleine Scheibe? Naja, egal.“ Wäre Ironie durchweg verpönt, der Redner würde sich mit jeder ironischen Bemerkung selbst diskreditieren. Aber so ist es eben nicht. Deshalb sind unsere feinen Antennen gefragt: