All das habe ich schon miterlebt und in den meisten Fällen war ich sogar der auf der Bühne. Und diejenigen unter uns, die noch nicht so oft vor Publikum vorgetragen haben, werden jetzt vielleicht erst recht das grüne Grausen bekommen: Was, das alles passiert wirklich?



Ja. Aber das Gute ist: Das macht alles nichts. Klar sind viele Dinge nach landläufiger Meinung eine Pleite oder eine Blamage. Aber in Wirklichkeit kommt es im Wesentlichen darauf an, wie Sie auf all das reagieren. Das ist wirklich so. Peinlich wird es erst, wenn allgemein das Gefühl von Beklommenheit im Saal aufkommt. Und wir als diejenigen auf der Bühne haben die Autorität, dieses Fremdscham-Gefühl im Keim zu ersticken. Indem wir souverän auf die Pannen reagieren.



Und hier kommt das Gute Nummer 2: Das kann jeder von uns vorbereiten. Nämlich im Kopf. Indem wir uns für jede für uns vorstellbare Situation, die uns im Vorfeld Angst einjagt, eine angemessene Reaktion vornehmen, die dem Ganzen das Drama nehmen würde. Eine Reaktion, von der wir sogar profitieren können. Weil die Anderen sagen: Kompliment, cool gemeistert.