Und sagen dann Dinge wie: „Ich würde Ihnen gerne mal ein bisschen was vorstellen wollen. Aber sagen Sie bitte, wenn es Ihnen zu langweilig wird. Vielleicht haben Sie da ja auch ganz andere Vorstellungen.“



Andere wiederum denken ganz im Gegenteil:

- Wenn ich vor Leute rede, spüren alle, dass ich mich in meiner Sonderrolle fühle, wie dafür geboren.

- Gegen meine Argumente kommt keiner an.

- Die Leute fühlen sich mir in der Diskussion unterlegen und halten lieber den Mund.

- Ich bin vielleicht nicht zum Knuddeln, aber dafür schlau und inhaltlich kompetent.

- Ich höre mich selbst gerne reden. Weil ich es kann.