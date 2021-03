Wenn Ihnen auffällt, dass meckern, nölen, abkotzen, quengeln oder wie immer Sie es nennen wollen, mittlerweile stilprägend für die Kommunikation im Team geworden ist, dann fangen Sie an, die destruktiven Routinen auf deren Gehalt hin abzuklopfen. Fragen Sie die Kollegen, aber auch sich selber: Was ist dran? „Was wird hier immer schlimmer?“ – „Was genau klappt deiner Meinung nach nicht?“

Auf diese Weise wird sich zeigen, was nur so aus Ärger daher gesagt wurde und was Ausdruck ernster Bedenken ist. Und es fällt einem dann auch leichter auf, wenn man zum Meckern um des Meckerns Willen neigt.